  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Rixi Moncada denuncia supuestas irregularidades en el sistema de transmisión de resultados

Rixi Moncada denunció supuestas irregularidades en el sistema de transmisión de resultados, señalando fallas que, según ella, podrían afectar la transparencia del proceso y pidiendo garantías para proteger la voluntad del pueblo.

  • 29 de noviembre de 2025 a las 17:13
El Heraldo Videos