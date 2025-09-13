Desfiles Honduras
PARA ELECCIONES
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Orgullo y civismo: Instituciones educativas engalanan las calles de Tegucigalpa en homenaje a la independencia
Con orgullo y espíritu patriótico, el Distrito 11 se hace presente en la celebración de la independencia, reuniendo a 16 centros educativos gubernamentales y no gubernamentales. El recorrido inicia en la colonia Los Almendros y culmina en el bulevar Morazán, donde los estudiantes muestran talento, disciplina y amor a la patria.
Marbin López
seguir +
13 de septiembre de 2025 a las 07:29
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Desfile en Nacaome destaca con sus palillonas
Grupo OPSA
Videos Honduras
Nacaome celebra la independencia con desfiles llenos de música y baile
Grupo OPSA
Videos Honduras
Centro Educativo Marco Tulio Valladares brilla con su presentación en las fiestas patrias
Marbin López
Videos Honduras
Color, música y tradición invaden la Calle Real de Comayagüela
Marbin López
Videos Honduras
Estudiantes convierten la Calle Real de Comayagüela en un espectáculo de música y baile
Marbin López
Videos Honduras
Calles se llenan de música, baile y alegría durante las festividades patrias
Marbin López
Videos Honduras
Maestro Darwin Salinas llama a preservar las tradiciones hondureñas
Marbin López
Videos Honduras
La Avenida Cervantes se viste de color y tradición
Marbin López
Videos Honduras
Estudiantes de la Escuela Vida Nueva llenan de música y color las calles de El Carrizal
Yeny Sarmiento
Videos Honduras
Palillonas, pomponeras y cuadros de honor engalanan el desfile de la Escuela Nuevos Horizontes N.1
Grupo OPSA
Videos Honduras
Avenida Cervantes se llena de color y alegría con los estudiantes del Distrito 6
Marbin López
Videos Honduras
Héroes nacionales cobran vida en desfile de festividades patrias
Marbin López