Orgullo y civismo: Instituciones educativas engalanan las calles de Tegucigalpa en homenaje a la independencia

Con orgullo y espíritu patriótico, el Distrito 11 se hace presente en la celebración de la independencia, reuniendo a 16 centros educativos gubernamentales y no gubernamentales. El recorrido inicia en la colonia Los Almendros y culmina en el bulevar Morazán, donde los estudiantes muestran talento, disciplina y amor a la patria.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 07:29
El Heraldo Videos