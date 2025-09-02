ONG inactiva recibió millones gestionados por diputada Isis Cuellar

De acuerdo con una investigación de EL HERALDO Plus, el Instituto para el Desarrollo Nacional (Idena), una organización sin registros actualizados ni estructura operativa activa, recibió al menos ocho millones de lempiras mediante el Fondo de Administración Solidaria del Congreso Nacional. Reportes legislativos señalan que la acreditación estuvo vinculada a la diputada Isis Cuéllar, de Libertad y Refundación (Libre) por Copán, mencionada también en el caso “Chequesol”.