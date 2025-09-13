  1. Inicio
Niños del Barrio El Rincón expresan su amor patrio en las celebraciones de independencia

Estudiantes de la escuela República de Venezuela, ubicada en el Barrio El Rincón, participan con entusiasmo en las festividades de independencia, demostrando su fervor patrio y orgullo nacional.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 07:52
El Heraldo Videos