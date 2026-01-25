  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Nasry Asfura llega al traspaso de mando municipal en la capital

Desde el Museo para la Identidad Nacional se lleva a cabo el acto solemne de juramentación de Juan Diego Zelaya como nuevo alcalde del Distrito Central. El evento reúne a autoridades gubernamentales, dirigentes políticos y ciudadanos que acompañan el inicio de su gestión al frente de la capital hondureña.

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 08:12
El Heraldo Videos