Desde este domingo, Juan Diego Zelaya asume la Alcaldía del Distrito Central
Juan Diego Zelaya inicia este domingo su gestión como alcalde del Distrito Central, tras asumir oficialmente el cargo, dando paso a un nuevo periodo administrativo en la capital de Honduras, acompañado de expectativas ciudadanas y retos municipales.
Elvis Mendoza
seguir +
Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 08:21
