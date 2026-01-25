  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Juan Diego Zelaya es juramentado como alcalde en acto solemne

La capital hondureña contará con nuevo liderazgo tras la juramentación de Juan Diego Zelaya como alcalde del Distrito Central. El acto oficial se realizará este domingo en el Museo para la Identidad Nacional, con la participación de autoridades y representantes de distintos sectores.

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 08:25
El Heraldo Videos