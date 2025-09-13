  1. Inicio
Nacaome celebra la independencia con desfiles llenos de música y baile

Las calles de Nacaome, Valle, se llenan de alegría y color durante los desfiles patrios, donde estudiantes y participantes muestran su talento con danzas, trajes típicos y música que resalta la tradición hondureña.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 11:40
El Heraldo Videos