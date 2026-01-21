  1. Inicio
Jornada legislativa con vigilancia máxima en el Congreso Nacional

a sesión del Congreso Nacional se desarrolla bajo estricta vigilancia, incluyendo francotiradores, para garantizar la seguridad de todos los presentes.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 10:51
El Heraldo Videos