Inundaciones en calle principal de El Guanacaste

La calle principal de El Guanacaste se vio afectada por las lluvias provocando inundaciones y fuerte congestionamiento vial.

  • 09 de octubre de 2025 a las 17:34
El Heraldo Videos