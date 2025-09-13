  1. Inicio
Héroes nacionales cobran vida en desfile de festividades patrias

Emilio Mateo Milla, estudiante de primer grado de la Escuela de Varones José Trinidad Cabañas, destaca al representar con orgullo a un héroe nacional durante el desfile en el Bulevar Los Próceres. La actividad cuenta con la participación de 14 centros educativos del distrito, llenando las calles de tradición y civismo.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 09:16
