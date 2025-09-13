  1. Inicio
Estudiantes convierten la Calle Real de Comayagüela en un espectáculo de música y baile

La Calle Real de Comayagüela se llena de ritmo y alegría con la participación de 12 centros educativos del distrito 9, cuyos estudiantes bailan y celebran las festividades patrias, llenando las calles de color, música y tradición hondureña.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 10:39
El Heraldo Videos