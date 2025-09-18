  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Enfermeras del Hospital El Tórax cumplen 18 días de protesta y esperan acuerdo

Fany Baca, presidenta de las enfermeras del Hospital El Tórax, informó que continuarán en protesta hasta que se firme un acuerdo, luego de 18 días de manifestaciones.

  • 18 de septiembre de 2025 a las 12:30
El Heraldo Videos