El Bulevar Morazán se llena de música y danzas con la participación de centros educativos

El Bulevar Morazán se viste de fiesta con música, danzas y color, gracias a la participación de diversos centros educativos básicos que celebran con entusiasmo las festividades patrias.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 07:56
El Heraldo Videos