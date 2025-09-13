  1. Inicio
Distrito 11 llena de orgullo y fervor patrio las calles de Tegucigalpa

El Distrito 11 se hizo presente en las celebraciones con la participación de sus diferentes centros educativos, que desfilaron por las calles de Tegucigalpa mostrando su compromiso, talento y amor por Honduras.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 07:19
El Heraldo Videos