  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

¡Cuidado! El 10% de los niños crean lazos emocionales con extraños en línea

Un informe nacional advierte que niños y adolescentes en Honduras enfrentan riesgos en internet: contactos con desconocidos, ofertas engañosas y solicitudes de información personal.El estudio recomienda mayor vigilancia y prevención digital.

  • 02 de septiembre de 2025 a las 11:41
El Heraldo Videos