Corriente de Agua en El Reparto por Bajo
Fuertes corrientes de agua corrían por las calles de la colonia El Reparto por Bajo, provocando temor entre la población.
Redacción El Heraldo
seguir +
09 de octubre de 2025 a las 17:33
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Inundaciones en calle principal de El Guanacaste
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Videos Honduras
Calle inundada por Los Cobras por las fuertes lluvias
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Abren centro infantil que acepta matrícula de bebés desde los 45 días de edad
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
UMAPS trabaja en socavón que mantiene cerrada la calle principal de Casa Mata
Marbin López
Videos Honduras
Sector 1B de Villa Nueva incomunicado por un mes; vecinos exigen reparación de caja puente
Marbin López
Videos Honduras
Salida a oriente de Tegucigalpa: tráfico más fluido tras obras de reconstrucción
Emilio Flores
Videos Honduras
Menos tráfico y más rapidez en salida al oriente de Tegucigalpa tras finalización de obras
Marbin López
Videos Honduras
Dos ciclones tropicales podrían impactar a Honduras a finales de octubre
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Gerardo Torres enfrentará demanda internacional, según anuncia Nasralla
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Denuncian al vicecanciller hondureño por mostrar en redes la imagen de una menor
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Carretera a Mateo y Lepaterique sigue en el abandono pese a las protestas de vecinos
Marbin López