Congreso Nacional avanza en la conformación de su primera legislatura
El proceso de instalación de la primera legislatura continúa en el Congreso Nacional de Honduras, marcando el inicio de un nuevo periodo legislativo.
Emilio Flores
seguir +
Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 12:46
Emilio Flores
Toma de posesión del alcalde de Siguatepeque, Jorge Alfredo Valeriano Pinto
Marlon Laguna Salgado
Rebeca Ráquel Obando rinde informe de la CSJ durante instalación de legislatura
Emilio Flores
Cossette López llama a proteger la democracia: “No repetir escenarios de crisis”
Elvis Mendoza
Así ingresó Rebeca Ráquel Obando al Congreso Nacional para la primera legislatura
Lesly Chambasis
Diana Herrera, designada presidencial: "Trabajaremos de inmediato para el pueblo hondureño"
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya asume como alcalde del Distrito Central
Rodiney Cerrato
Primeras declaraciones del alcalde Juan Diego Zelaya: 'Pueden esperar de mí dedicación y compromiso'
Elvis Mendoza
Juan Diego Zelaya es juramentado como alcalde en acto solemne
Elvis Mendoza
Desde este domingo, Juan Diego Zelaya asume la Alcaldía del Distrito Central
Elvis Mendoza
Nasry Asfura llega al traspaso de mando municipal en la capital
Elvis Mendoza
Juramentación en San Pedro Sula: Roberto Contreras promete liderazgo con "fe y amor"
Cortesía