Congreso Nacional avanza en la conformación de su primera legislatura

El proceso de instalación de la primera legislatura continúa en el Congreso Nacional de Honduras, marcando el inicio de un nuevo periodo legislativo.

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 12:46
El Heraldo Videos