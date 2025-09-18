EH Verifica
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Botones_Footer
Facebook
X
Instagram
YouTube
TikTok
PlayStore
AppStore
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
PARA ELECCIONES
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Cerro Grande: pobladores bloquean salida a Olancho por incumplimiento de la SIT
Habitantes del sector 2 de Cerro Grande paralizaron este jueves la salida a Olancho en protesta contra la SIT, a quienes acusan de incumplir con la reparación de la vía.
Cortesía
seguir +
18 de septiembre de 2025 a las 09:45
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Calle hacia aldea El Lolo destrozada e inundada tras fuertes lluvias
Marbin López
Videos Honduras
Enfermeras del Hospital El Tórax cumplen 18 días de protesta y esperan acuerdo
Marbin López
Videos Honduras
Cerro Grande: pobladores bloquean salida a Olancho por incumplimiento de la SIT
Cortesía
Videos Honduras
Fuertes lluvias inundan calles del centro y bulevar Morazán en Tegucigalpa
Cortesía
Videos Honduras
Intensas lluvias provocan anegamientos en diversas zonas de la capital
Cortesía
Videos Honduras
Capital bajo agua: lluvias provocan caos en calles principales
Cortesía
Videos Honduras
Ana Paola Hall afirmó que el CNE va a llegar a la meta pese a todos los boicots internos
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Crisis en el sector salud: enfermeras auxiliares paralizan vías principales en Honduras
José Valeriano
Videos Honduras
Fortaleza y alegría: estudiantes del Monte Hermón dan ejemplo en la independencia patria
Alex Pérez
Videos Honduras
Las palillonas del Jesús Aguilar Paz brillan con fuerza este 2025
Cinthya Bardales
Videos Honduras
Con carisma y estilo: así brillan las palillonas del Instituto Abdiel en el Estadio Nacional
Cinthya Bardales
Videos Honduras
Segundo paracaidista sufre percance en pleno show del Estadio Nacional
Cortesía