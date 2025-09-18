  1. Inicio
Cerro Grande: pobladores bloquean salida a Olancho por incumplimiento de la SIT

Habitantes del sector 2 de Cerro Grande paralizaron este jueves la salida a Olancho en protesta contra la SIT, a quienes acusan de incumplir con la reparación de la vía.

  • 18 de septiembre de 2025 a las 09:45
El Heraldo Videos