Centro Educativo Marco Tulio Valladares brilla con su presentación en las fiestas patrias

El centro educativo Marco Tulio Cruz Valladares captura todas las miradas durante las celebraciones patrias con una presentación llena de creatividad y energía. Estudiantes demuestran su talento a través de música, danza y trajes típicos, destacando la riqueza cultural de Honduras y el orgullo de su comunidad escolar.

  • 13 de septiembre de 2025 a las 11:00
El Heraldo Videos