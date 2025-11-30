  1. Inicio
Carlos Eduardo Reina: “Rixi ganará y Trump favoreció al oficialismo”

Carlos Eduardo Reina, miembro de la Comisión Política de LIBRE y candidato a diputado por Francisco Morazán, aseguró que Rixi Moncada resultará vencedora en las elecciones y opinó que Donald J. Trump favoreció al oficialismo con sus recientes acciones.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 11:44
El Heraldo Videos