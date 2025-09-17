  1. Inicio
Capital bajo agua: lluvias provocan caos en calles principales

Vecinos reportan daños en algunos hogares y negocios, mientras las autoridades recomiendan precaución al circular por zonas bajas y con problemas de drenaje.

  • 17 de septiembre de 2025 a las 21:57
El Heraldo Videos