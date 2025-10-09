  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Calle inundada por Los Cobras por las fuertes lluvias

La fuerte lluvia registrada en la capital dejó intransitable la calle principal que conecta a colonias como la Villa Delmi, 21 de Octubre, Las Joyas

  • 09 de octubre de 2025 a las 17:32
El Heraldo Videos