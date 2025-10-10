  1. Inicio
Cálix asegura que negación del CNE es vieja y por eso ya puso apelación

Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, aseguró en un video que la negación del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se niegan a inscribirlo como candidato en la planilla del departamento de Olancho, que circula en redes, es vieja.Video cortesía.

  • 10 de octubre de 2025 a las 21:03
El Heraldo Videos