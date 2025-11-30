  1. Inicio
Así se vive la jornada electoral en el CEB Rey Alfonso XIII

La jornada electoral avanza en el Centro de Educación Básica Gubernamental (CEB) Rey Alfonso XIII, en San Lorenzo, Valle. Los ciudadanos acuden de manera ordenada a emitir su voto, reflejando la participación activa de la comunidad en el proceso electoral.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 11:43
