Sismo en Afganistán deja cientos de víctimas y miles de heridos

Un sismo registrado la madrugada del 1 de septiembre en el este de Afganistán provocó la destrucción de viviendas, dejando más de 800 personas fallecidas y al menos 2,500 heridas, según los reportes preliminares.

  • 02 de septiembre de 2025 a las 10:41
