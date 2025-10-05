  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos mundo

CNN: Trump advierte a Hamás con destrucción total por control de Gaza

Hamás afronta la amenaza de una “aniquilación total” si rechaza ceder el control de Gaza, según lo establecido en el plan de paz impulsado por Donald Trump.

  • 05 de octubre de 2025 a las 13:34
El Heraldo Videos