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Así el ataque con cuchillo en set de grabación de "Sin senos sí hay paraíso"

Así ocurrió el ataque con cuchillo en el set de grabación de la producción “Sin senos sí hay paraíso”, un hecho que generó alarma entre el equipo de trabajo.

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 17:43
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