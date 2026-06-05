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Honduras habla claro antes del duelo ante la campeona del mundo

Honduras tiene el objetivo claro.El estratega de la Bicolor señaló que el enfoque no está en Lionel Messi, sino en el reto que representa enfrentar a toda la Selección de Argentina en conjunto.

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 16:06
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