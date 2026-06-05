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La campeona del mundo llega a Estados Unidos para el choque ante Honduras

La Selección de Argentina ya se encuentra en College Station, Texas, escoltada por un fuerte dispositivo de seguridad policial, de cara al compromiso ante Honduras.

  • Actualizado: 05 de junio de 2026 a las 15:59
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