  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Fundación Terra reafirma compromiso con reciclaje y educación ambiental

Mariel Rivera, directora ejecutiva de Fundación Terra, señaló que la institución mantiene un firme compromiso con la promoción del reciclaje, la educación ambiental y la reforestación como ejes fundamentales de su labor.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 15:04
El Heraldo Videos