Fieles hondureños rinden homenaje a la Virgen de Suyapa con música

La música se utiliza como expresión de fe y agradecimiento a la Virgen de Suyapa. Los fieles ofrecen interpretaciones musicales como homenaje a la Morenita, fortaleciendo la devoción y las tradiciones religiosas en su templo.

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 11:02
El Heraldo Videos