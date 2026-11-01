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Fatal impacto de un avión privado en Florida deja 9 muertos

Nueve personas fallecieron este domingo al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, en Florida, según informó —en un comunicado— la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

  • Actualizado: 01 de noviembre de 2026 a las 16:11
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