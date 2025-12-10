  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Diputado Carlos Umaña descarta alianzas entre PL y Libre

Diputado Carlos Umaña descartó este miércoles cualquier alianza entre el Partido Liberal y Libre, asegurando que esperarán la declaratoria del CNE

  • 10 de diciembre de 2025 a las 08:12
El Heraldo Videos