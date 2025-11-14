  1. Inicio
Honduras debe ganar para mantener viva su clasificación al Mundial 2026

La Selección Nacional de Honduras cayó 2-0 ante Nicaragua, complicando su camino al Mundial United 2026. Ahora el equipo deberá ganar en la última fecha para mantener la opción de clasificar directamente.

  • 14 de noviembre de 2025 a las 12:18
El Heraldo Videos