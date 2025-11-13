  1. Inicio
Hinchas de Gracias, Lempira vibran con la H en las afueras del Estadio Nacional en Managua

Los aficionados hondureños de Gracias, Lempira, llenan de emoción las afueras del Estadio Nacional en Managua, cantando y alentando a la selección mientras esperan el inicio del partido rumbo al Mundial United 2026.

  • 13 de noviembre de 2025 a las 17:49
El Heraldo Videos