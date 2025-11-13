  1. Inicio
Aficionados de diversos departamentos llegan a Managua a apoyar a la Bicolor

Hinchas de varios departamentos de Honduras, como La Lima, La Ceiba, Choluteca, La Paz, San Pedro Sula y Tegucigalpa, se trasladan a Managua para respaldar a la Selección Nacional en un partido decisivo rumbo al Mundial United 2026, mostrando toda su pasión por la Bicolor.

  • 13 de noviembre de 2025 a las 17:59
El Heraldo Videos