EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Asaltan a estudiantes de la UNAH en espera de bus en Tegucigalpa
Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fue víctima de un asalto mientras esperaban transporte público en una parada de buses en Tegucigalpa.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 18:04
El Heraldo Videos
Videos
Asaltan a estudiantes de la UNAH en espera de bus en Tegucigalpa
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Familia motagüense llega al Morazán para el clásico ante Marathón
Grupo OPSA
Videos sucesos
CSJ ordena captura inmediata de hermanos Tábora Serrano por homicidio en SPS
Jefry Sánchez
Videos Honduras
La trayectoria de la científica María Elena Bottazzi, nominada al Nobel de la Paz
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Inauguración del vado Espartano con reclamo de vecinos en San Pedro Sula
Lisseth García
Videos Honduras
La “nerd catracha” que conquista la ciencia mundial: María Elena Bottazzi
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Piden 36 años de prisión para Katherine Romero, culpable de abuso a sus hijastros en SPS
Jefry Sánchez
Videos Honduras
María Elena Bottazzi: ciencia, talento y orgullo hondureño
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Tomás Zambrano clausura programa de Economía y Finanzas para tomadores de decisión
Elvis Mendoza
Videos sucesos
Ángelo García, hallado muerto tras salir por medicinas para su mamá
Jefry Sánchez
Videos Honduras
"No soy doctor, pero estamos enfrentando los problemas en Salud y vamos a poner orden": Nasry Asfura
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Presidente Asfura asegura que presupuesto general reformulado es clave para salir adelante
Elvis Mendoza