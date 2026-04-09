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Asaltan a estudiantes de la UNAH en espera de bus en Tegucigalpa

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fue víctima de un asalto mientras esperaban transporte público en una parada de buses en Tegucigalpa.

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 18:04
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