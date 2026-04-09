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Familia motagüense llega al Morazán para el clásico ante Marathón

Una familia motagüense llegó desde Dos Caminos al Estadio Morazán para apoyar al FC Motagua en su duelo ante el Club Deportivo Marathón. Con camisetas del equipo azul, mostraron su pasión y respaldo al club capitalino, convirtiéndose en parte del ambiente previo al esperado encuentro en San Pedro Sula.

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 18:29
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