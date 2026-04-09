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Ángelo García, hallado muerto tras salir por medicinas para su mamá

Ángelo Uriel García, de 23 años, fue asesinado en La Ceiba, Atlántida, tras salir a comprar pastillas para su madre. El joven fue hallado con varios impactos de bala en una casa abandonada, mientras familiares llegaban al lugar consternados por la tragedia.

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 14:19
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