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A prisión Alexis Hernández luego de confesar el crimen de Nelcia Chávez
Un juez dictó detención judicial contra Alexis Humberto Hernández, acusado de feminicidio agravado en perjuicio de Nelcia Pamela Chávez Pérez, trabajadora del Hospital Escuela. El crimen ocurrió el 3 de abril en la colonia Modesto Rodas Alvarado, Tegucigalpa.
Jefry Sánchez
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Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 15:22
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