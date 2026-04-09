  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

María Elena Bottazzi: ciencia, talento y orgullo hondureño

María Elena Bottazzi es microbióloga, cuenta con dos doctorados y hoy destaca en Estados Unidos. Sin embargo, sus raíces siguen firmemente en Honduras, un país que celebra con orgullo cada uno de sus logros.

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 15:58
El Heraldo Videos