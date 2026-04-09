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María Elena Bottazzi: ciencia, talento y orgullo hondureño
María Elena Bottazzi es microbióloga, cuenta con dos doctorados y hoy destaca en Estados Unidos. Sin embargo, sus raíces siguen firmemente en Honduras, un país que celebra con orgullo cada uno de sus logros.
Jefry Sánchez
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Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 15:58
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