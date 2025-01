EL HERALDO da cobertura, por sexto año consecutivo, al CES 2025 en EE UU

1

Las Vegas, Estados Unidos.- En un evento previo, denominado First Look, en el que la marca Samsung Electronics Co., Ltd. presentó su apuesta Samsung Vision AI, EL HERALDO inició su cobertura por sexto año consecutivo de la Consumer Electronics Show (CES) 2025.

En el evento previo al inicio hoy de la feria tecnológica anual, que se realiza en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, Samsung, presentó sus últimos avances en pantallas y dispositivos impulsados por IA diseñados para enriquecer la vida cotidiana, marcó el primer recorrido en la cobertura de la feria tecnológica anual que reúne a las marcas más prestigiosas.

Además, reveló el nuevo TV insignia Neo QLED 8K QN990F y emocionantes actualizaciones en sus televisores Lifestyle y tecnologías de pantalla del futuro.

Este fue solo el calentamiento previo al inicio hoy 7 y hasta el viernes 10 de enero de la feria tecnológica en la que se esperan innovaciones que van de cucharas eléctricas que realzan el sabor a sal en la comida, a guitarras sin cuerda, electrodomésticos inteligentes, robots de todo tipo, televisores e inteligencia artificial (IA).

Y en la que EL HERALDO está presente por sexto año consecutivo, junto a La Prensa, que asiste por segundo año a este encuentro tecnológico mundial, de la mano de la periodista Daniela Ramos.

El CES, con presencia de más de 150,000 asistentes de la industria y 4,000 expositores, marca la pauta para los próximos doce meses de innovación. Son más de 23,000 metros cuadrados en los que además de novedades tecnológicas, habrá conferencias, mesas redondas y demostraciones.

Y ayer lunes, fue reservado para los medios de comunicación y la jornada en las que empresas como Samsung, Sony, Nvidia y LG realizaron sus presentaciones.