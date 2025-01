Samsung Vision AI, la propuesta de la marca en el First Look del CES 2025

1

Las Vegas, Nevada.- Últimos avances en pantallas y dispositivos impulsados por IA, diseñados para enriquecer la vida cotidiana, conforman la propuesta denominada Samsung Vision AI, que la marca Samsung Samsung Electronics Co., Ltd. presentó en el evento First Look del CES 2025, en la ciudad de Las Vegas.

En el evento previo a la feria tecnológica anual más grande de Estados Unidos, que se realiza del 7 al 10 de enero, Samsung también reveló el nuevo TV insignia Neo QLED 8K QN990F y emocionantes actualizaciones en sus televisores Lifestyle y tecnologías de pantalla del futuro, que reflejan la visión de la marca de transformar las pantallas en compañeros adaptativos e inteligentes que simplifican y enriquecen la vida diaria.