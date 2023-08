Blinde su información: ¿Cómo reducir su huella digital?

Esta información se amalgama para esbozar un retrato digital de los intereses, pasatiempos, acciones, creencias y rutinas de cada individuo. Esta data puede ser aprovechada por empresas de mercadotecnia para enviar publicidad dirigida; no obstante, lo más preocupante es su posible utilización por ciberdelincuentes.

“También hay más probabilidades de que la información de navegación y otros datos se compartan con anunciantes externos y terceras partes. Y, por supuesto, si se publica contenido en las redes sociales, se invita a todo el mundo a observar su vida diaria, lo que no solo podría poner en riesgo su seguridad y privacidad, sino que en caso de utilizar un dispositivo de trabajo o compartir información corporativa, también puede representar una amenaza para su empleador, lo que amplía aún más el alcance de los riesgos”, advierte.

En lugar de correr el riesgo de una posible vulneración de una de esas cuentas, obtenga tranquilidad eliminándolas o desactivándolas. Para cualquier cuenta, aplicación o sitio web que ya no use o visite, debe ir a la configuración de la cuenta y buscar una opción para desactivar o cerrar su cuenta.

¿Cómo proteger su información y su huella digital? Primero, elimine o desactive cuentas antiguas de compras y redes sociales. Aunque no estén en uso, las cuentas antiguas de compras y redes sociales aún contienen su información financiera y personal.

Asimismo, los correos electrónicos contienen datos personales sobre nuestras vidas, así como información confidencial en mensajes antiguos. Cuando no esté en uso, puede resultar difícil enterarse si la cuenta de correo electrónico ha sido vulnerada. En lugar de permitir que representen un riesgo, elimínelos por completo.También píenselo dos veces antes de compartir algo en las redes sociales.

El contenido que comparta será prácticamente imposible de eliminar una vez que esté en el dominio digital. Por lo tanto, es importante considerar primero cómo ese contenido puede ser recibido por otros, incluyendo posibles empleadores, y si contiene información confidencial sobre el trabajo y la vida personal.

De igual forma, considere limitar la visibilidad del perfil a amigos/contactos en línea, y no agregar a nadie que no conozca en la vida física. Revise las preferencias de privacidad y tenga en cuenta que cualquier contacto no solicitado puede ser fraudulento.