Síndrome del cuidador quemado: cuando descuida su vida por procurar otra

Este sobreesfuerzo no solo es insostenible, sino que es contraproducente. “Si el cuidador está agotado, su capacidad para apoyar y acompañar a la persona enferma no será completa, ni correcta”, señaló la psicoterapeuta Helen Maradiaga.

Tegucigalpa, Honduras.- Cuidar a un ser querido que enfrenta un diagnóstico de cáncer es un acto de amor y empatía, pero que —como todo en la vida— no debe ser en exceso.

“No somos superhéroes ; aceptar que necesitamos apoyo no es fallar, es tener responsabilidad con nosotros mismos y con los demás”, dijo la entrevistada, quien sugiere tomarse un respiro sin culpas.

Aunque si siente que no puede solo, no tema en buscar un acompañamiento profesional adecuado “para que en lugar de deprimirse, pueda crecer aún en los momentos difíciles”, puntualizó la experta.

La culpa es uno de los sentimientos más recurrentes en este contexto, puesto que el cuidador cree no hacer lo suficiente, o se siente mal por pensar en separarse por un momento del paciente, sin embargo, “estos pensamientos intrusivos no son más que un peso que no le permitirá avanzar en su proceso. Aceptar que está haciendo lo mejor que puede es esencial para su bienestar personal y familiar”, subrayó Maradiaga.