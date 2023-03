El riñón, clave en la salud integral

Son muchos los factores que pueden dañar el riñón, entre los más comunes se encuentran la diabetes e hipertensión arterial. El padecimiento generalmente no manifiesta síntomas, por ello, ponga atención a detalles como un cambio en la producción de orina o si presenta hinchazón de pies.

3. Aunque se cree que algunas sopas ayudan con los resfriados, el alimento cae en la categoría de los peores alimentos para los riñones. Según el sitio Eat this, not that la mayoría de sopas, incluso las hechas en casa, tienen ingredientes que suman alrededor de 800 mg de sodio por taza. Aunque existen versiones con reducción en el elemento, siguen siendo dañinas para los órganos.

4. Reduzca el consumo de carnes rojas. Consumir mucha proteína animal puede provocar un aumento en el ácido de la sangre que afecta directamente a los riñones.