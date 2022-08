Sobre dos ruedas: la seguridad es lo más importante

Además, mientras que la estructura del auto protege a sus ocupantes, en una motocicleta no existe este “escudo protector” y hasta una velocidad aparentemente modesta puede causarle daños físicos importantes al piloto en caso de accidente.

LO INTELIGENTE: No correr en caminos públicos como calles o carreteras, sino en lugares seguros y controlados, al lado de expertos y en ambientes que propicien el aprendizaje de conducción segura/deportiva.

LO MENOS OBVIO: Tener la madurez emocional suficiente para dominar miedos, egos y/o complejos que propicien conductas tendientes a demostrarse a sí mismos y/o a terceros que manejar rápida y ostentosamente implica ser un “súper héroe mundial”.

LO NO TAN OBVIO: Tener una conciencia y responsabilidad sobre el manejo de moto, practicar y mejorar técnicas de manejo con expertos en lugares seguros y controlados, tener un seguro de gastos médicos mayores, de vida y contra daños a terceros, fomentar una cultura de responsabilidad con otros colegas motociclistas.

ADEMÁS: La moto ideal según tus necesidades y personalidad

LO OBVIO: Motocicleta en buen estado, (gasolina y niveles adecuados de líquidos), llantas con presión, caducidad y dibujo adecuados, frenos funcionales, equipo de seguridad completo (en su caso de ambos pasajeros), procurar no manejar de noche, no desvelarse, no tener estómago completamente lleno a la hora de conducir la motocicleta, papeles en orden (incluyendo los requerimientos y licencia nueva de manejo de moto), tener/tomar conocimientos/cursos básicos en conducción segura de moto e ir acompañado de otros motociclistas y/o vehículos de apoyo.

Francisco Figueroa, piloto instructor, comenta: “al subir a una motocicleta es necesario tomar en cuenta, que ni el mejor piloto del mundo con la mejor motocicleta equipada con asistencias de seguridad activas, jamás podrá escapar a las leyes de la física”.

“Pocos pilotos con una carrera profesional tienen el conocimiento y pericia necesarios para dominar simples 100 caballos de fuerza, por pocos y aburridos que lleguen a sonar en el papel”, agrega.

“Es urgente dejar de tomar autopistas como si fueran autódromos, cuando evidentemente no lo son. Si realmente creemos que tenemos la capacidad de abrir “full gas” real a nuestra motocicleta, hagámoslo en un autódromo de forma responsable y asumiendo el costo monetario de hacerlo; el mundo de las motocicletas no es barato”, señala Figueroa.

“Al final, siempre será menor el precio a pagar de un autódromo o kartódomo, que arrastrar a terceros a tener pérdidas materiales y hasta de la vida por nuestros actos irresponsables, o nosotros perder la vida”, finaliza.

Estos son sus consejos para incrementar tus habilidades de manejo y evitar errores de principiantes:

1. Tomar cursos profesionales, lo más constantemente que puedas, una y otra vez, aunque sea el mismo curso (siempre podrás entender y aprender cosas nuevas en el mismo ejercicio).