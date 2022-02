Rosaura Herrera requiere de apoyo para recuperarse: ‘Le agradezco a la gente que me quiera colaborar’

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La violencia contra las mujeres arrecia en el país. Un “no” como respuesta ante una pretensión masculina se ha convertido en una sentencia de muerte para las mujeres.

Ejemplo de ello es el caso de Rosaura Herrera, quien fue atacada por un desalmado con un machete; él se “ofendió” porque ella no correspondió a sus insistentes acosos. Herrera perdió ambas manos y sufrió graves lesiones en su cabeza.

Hoy, la valiente madre de familia se mantiene con vida, pero con un rosario de problemas económicos. Debe pagar una costosa operación, sin mencionar que la pérdida de sus extremidades superiores le generará más dificultades para obtener un trabajo. Pero la solidaridad de los catrachos es mayor que cualquier obstáculo.

EL HERALDO se suma al clamor popular de alzar la voz en nombre de aquellas que no pudieron hacerlo para solicitar un cese a la violencia.

Desde este espacio habrá apertura para quienes quieran apoyar ya sea con alimentos, ropa o cualquier donación que ayude a Rosaura y su familia a mejorar sus condiciones. Para ello está habilitada la línea de este rotativo 2236-6000, ext. 6863.

“Le doy gracias a Dios y a toda la gente que me quiera colaborar”, dijo Herrera, quien se mantiene hospitalizada.

Los hechos

Rosaura Herrera López fue atacada cruelmente por un hombre, que según ella, enfureció luego de invitarla a salir varias veces y recibir un no como respuesta.

La fémina, quien está casada y con hijos, recibió varios machetazos en su cabeza y brazos por parte de su acosador, quien la esperó a la orilla de un río con la intención de acabar con su vida o marcarla para siempre. Lamentablemente, las heridas le provocaron una gran herida en su cabeza y la pérdida de una mano y varios dedos de la otra.

“Iba a las cinco de la mañana a quebrar maíz y me salió un hombre que no me dejó cruzarme el río y me dijo: ‘cruzate por aquí, por aquí te voy a llevar... hasta aquí te voy a llevar y dame la espalda’ y me puso de espalda y se puso a buscar el machete, lo recogió y me puso el primer ‘cumazo’ en la cabeza”, relató la víctima al canal HCH.

Tras conocerse el caso, la Cruz Roja Hondureña se presentó a la zona para brindarle asistencia a ella y a su familia, pues al ser de escasos recursos no pudieron trasladarla hasta la capital de inmediato, donde está ubicado el principal centro asistencial del país.

“Tiene un par de días de estar, lamentablemente, deambulando con las heridas, pero está estable”, dijo Aracely Ramos, de la Cruz Roja.

