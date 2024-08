Odontólogos en asambleas por reajustes de salarios; no hay atenciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los encargados de la higiene sanitaria en la capital hondureña no están laborando, no porque no lo deseen, sino porque carecen de los insumos necesarios para realizar cualquier consulta. Además, denuncian que no están recibiendo un pago justo por su trabajo.

Los odontólogos, que suman alrededor de 400 en todo el país, están luchando a través de asambleas informativas para que el sistema de salud pública reconozca de alguna manera el trabajo que realizan a diario por la población.

“Estamos en huelga. Sé que la gente minimiza nuestro trabajo, pero eso no nos detendrá en nuestras asambleas. Pedimos al Congreso Nacional que nos escuche porque el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, no quiere ayudarnos”, denunció un odontólogo que trabaja con la Secretaría de Salud (Sesal).

Además, los galenos están señalando que las autoridades sanitarias están otorgando plazas a personas por favoritismo y no mediante concursos justos basados en conocimientos.

“Desde 2011 no hemos tenido concursos, y ahora solo nombran a quienes ellos (los funcionarios) quieren. No consideramos justo el trato que recibimos”, señalaron. EL HERALDO intentó contactar a los representantes de la Sesal, pero no obtuvo respuesta